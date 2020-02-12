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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'ı uçuracak!

Mircea Lucescu Beşiktaş'ı uçuracak!

Shakhtar, Rumen hocanın görev yaptığı 2 yılda aldırdığı oyunculardan yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etti. Yönetim, ‘üst akıl’ olarak düşündüğü Lucescu’dan aynı verimi bekliyor.

'ta 'üst akıl' olarak göreve geleceği açıklanan Rumen adamı, bulacağı genç oyuncularla 'ı maddi olarak rahatlatacak. Kısa süre içinde 'a gelmesi beklenen Lucescu ile siyah-beyazlıların politikası değişecek. Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde kulübüne 'dan oyuncu bulan ve bunları parlattıktan sonra astronomik rakama satılmasını sağlayan Lucescu bu uygulamayı Beşiktaş'ta da yapacak. Shakhtar'a Fred, A.Teixeira, Fernandinho, Willian ve D.Costa gibi yıldızları kazandıran Luce, aynı sistemi Beşiktaş'ta da uygulayacak.

81 MİLYON HARCATTI

Burada önce scout ekibini kuracak olan Rumen futbol adamı, Brezilya pazarına açıldıktan sonra tespit edilen oyuncuları önce Beşiktaş'a kazandıracak ardından yüksek fiyata satılmasını sağlayacak. Lucescu, görev yaptığı 2 yıllık sürede aldırdığı oyunculardan Shakhtar'a 81 milyon euro'luk harcama yaptırıp uzun vadede yaklaşık 300 milyon euro kazandırdı. Fakat Shakhtar'ın yüksek rakamlara transfer edilmesine rağmen kazanç sağlanamadığı isimler de oldu. Ukrayna ekibi, bu oyunculardan ise yaklaşık 64 milyon euro'luk zarar etti.

NE SPORTİF DİREKTÖR, NE CEO

Tüm bu veriler ışığında 'nun görev bölümü de hemen hemen belli oldu. Başkan Çebi'nin, "gel bize Shakhtar'da kurduğun düzeni kur" dediği Romanyalı teknik adamın bu fikre sıcak baktığı ve son görüşmenin ardından göreve başlaması bekleniyor. Buna göre Mircea Lucescu;

-Görev süresi boyunca hem İstanbul'da hem de Bükreş'te yaşayacak. 'de yaşama zorunluluğu konulmayacak. Lucescu sağlık testleri için uzun süreli Romanya'da kalması gerekiyorsa kalacak.
-Sadece başkana bağlı danışman olarak görev yapacak.
-Futbol takımımın transfer planlamalarına karışacak. Gidecek-kalacak oyuncular için fikir sunacak.
-Yedek kulübesinde, ya da soyunma odasında yer almayacak. En fazla başkanla beraber protokol tribünde olacak.
-Transferin tek yetkilisi olmayacak. Oyuncuları bulacak, sunacak, önerecek. Pazarlık ya da menajer işlerine el atmayacak.

LUCE'NİN PARLATTIĞI İSİMLER

Fred: 15 milyon euro'ya geldi, 59 milyon euro'ya gitti
Alex Teixeira: 6 milyon euro'ya geldi, 50 milyon euro'ya gitti
Fernandinho: 7.8 milyon euro'ya geldi, 40 milyon euro'ya gitti
Willian: 14 milyon euro'ya geldi, 35 milyon euro'ya gitti
Douglas Costa: 8 milyon euro'ya geldi, 30 milyon euro'ya gitti
Henryk Mkhitaryan: 5.8 milyon euro'ya geldi, 27.5 milyon euro'ya gitti
Elano: 7.6 milyon euro'ya geldi 12 milyon euro'ya satıldı.
Luiz Adriano: 3 milyon euro'ya geldi, 8 milyon euro'a gitti
Chryhrynsky: Altyapıdan çıkardı 25 milyon euro'ya satıp 15'e geri aldı
Yaroslav Rakitsky: Altyapıdan çıkardı, 10 milyon euro'ya satıldı.

ZARAR EDiLEN iSiMLER

Bernard: 25 milyon euro'ya geldi, bedava gitti
Neri Castillo: 15 milyon euro'ya geldi, bedava gitti
Ilsinho: 10 milyon euro'ya geldi, bedava gitti.
Eduardo: 7 milyon euro'ya geldi bedava gitti
Ferreyra: 7 milyon euro'ya geldi, bedava gitti

  1. 12.2.2020
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