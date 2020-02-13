Beşiktaş Başakşehir'e hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 20:27
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş Başakşehir'e hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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