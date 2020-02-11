TFF'den son dakika kararı! Kural hatası... | Göztepe Beşiktaş maçı tekrarlanacak mı? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri TFF'den son dakika kararı! Kural hatası...

'den son dakika kararı! Kural hatası...

TFF'den son dakika kararı! Kural hatası...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanılan - karşılaşmasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Buna göre Federasyon, siyah beyazlıların maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve son kararı vermek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve 'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş, 'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini 'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.

IFAB'DAN İYİ HABER GELMİŞTİ!

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem 'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber gelmişti.

"TEKRAR EDİLSİN!"

Öte yandan IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 13:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF'den son dakika kararı! Kural hatası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN