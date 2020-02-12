Atiba: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Atiba: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum

Atiba: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum

’ın 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu , emekli olmayı henüz düşünmediğini belirtip, "Sezonun bitmesine çok var. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum, burada çok güzel ve iyi hissediyorum" dedi.

, özel bir üniversite tarafından organize edilen spor konferansında kariyer planlaması ve yeni hocası hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"1 YILIM DAHA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
1 yıl daha devam etmek istediğini belirten 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum, burada çok güzel ve iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN'LA ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
Siyah-beyazlı ekipte yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Atiba, "Sergen Yalçın'la çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, bir sonraki maç da elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"ÖDÜL ALACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Üniversitede yapılan ödül törenine de değinen Kanadalı futbolcu, "Bu ödülü ilk defa alacağım için çok heyecanlıyım. Bu organizasyonun devam edeceğini de duydum, buna da sevindim" ifadelerini kullandı.

  1. 12.02.2020
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