İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Denizlispor berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 08.02.2020 19:41
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Konyaspor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek Sergen Yalçın'la ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

1- Trabzonspor 41 PUAN

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