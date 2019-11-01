İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Denizlispor berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 08.02.2020 19:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Konyaspor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek Sergen Yalçın'la ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.