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Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde Crivelli attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. İşte Başakşehir-Ankaragücü maçından kareler...
10 Kasım 2019 Pazar 22:42
Güncelleme: 10.11.2019 22:42
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertliler 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekipte Enzo Crivelli attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
Sarı-lacivertli ekibin tek golü ise Aydın Karabulut'tan geldi.
İŞTE BAŞAKŞEHİR-ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN KARELER