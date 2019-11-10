Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde Crivelli attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. İşte Başakşehir-Ankaragücü maçından kareler...
10 Kasım 2019 Pazar 22:42 Güncelleme: 10.11.2019 22:42
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

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Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertliler 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler

Ev sahibi ekipte Enzo Crivelli attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler

Sarı-lacivertli ekibin tek golü ise Aydın Karabulut'tan geldi.

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler

İŞTE BAŞAKŞEHİR-ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN KARELER

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