Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 11. hafta perdesinin kapanmasının ardından haftayı değerlendirdi. Ligin oyun keyfi anlamında ise sıkıntılı geçtiğini belirten Dilmen, "Keyifsiz bir hafta sonu oldu benim için. İşkence gibiydi. İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok." ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2019 Pazar 23:33
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sona erdi.

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Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Sivasspor haftayı zirvede kapatırken, 20 puan ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ardından 4 takım 19'ar puanla liderlik yarışını sürdürdü.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, bugün oynanan 4 karşılaşmanın ardından haftayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Dilmen, çarpıcı yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

"İlk 8 takımın 6'sı bu haftayı kayıpsız geçti. Malatya, Alanya berabere kaldılar. Ona rağmen kopma yok."

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