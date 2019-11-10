Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 11. hafta perdesinin kapanmasının ardından haftayı değerlendirdi. Ligin oyun keyfi anlamında ise sıkıntılı geçtiğini belirten Dilmen, "Keyifsiz bir hafta sonu oldu benim için. İşkence gibiydi. İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok." ifadelerini kullandı.