Erman Toroğlu: Başakşehir Beşiktaş'ı istediği gibi oynattı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Başakşehir maçı istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş İtalya'da rota değiştirdi! İşte Burak Yılmaz'ı yedekleyecek golcü
- İşte Sergen Yalçın'ın imza töreninden kareler...
- Yılın transferi Beşiktaş'tan! İtalyan forvet geliyor
- Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular!
- Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer!
- Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...
- Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! "Beşiktaş taraftarı tarihe geçti"
- Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Gündemi sarsan fotoğraf...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.