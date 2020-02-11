Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken olay! Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz...
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah beyazlılar çalışmalarına devam etti. Öte yandan Beşiktaş antrenmanında Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz, özel olarak sohbet etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın formda ismi Burak Yılmaz ile bir süre sohbet etti. Yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen Gökhan Gönül, bugün takımla çalıştı. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11.02.2020
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