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11 Şubat 2020, Salı
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antrenmanında dikkat çeken olay! ve ...

Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken olay! Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Başakşehir - karşılaşması öncesinde siyah beyazlılar çalışmalarına devam etti. Öte yandan Beşiktaş antrenmanında ve , özel olarak sohbet etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde Teknik Direktör , Beşiktaş'ın formda ismi ile bir süre sohbet etti. Yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen , bugün takımla çalıştı. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 11.02.2020
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