Ugalde’ye gittiler 8 dakika gördüler

Beşiktaş scout ekibi, Kosta Rika'nın Saprissa takımında oynayan Manfred Ugalde'yi izlemek için gittiği San Jose'de hayal kırıklığı yaşadı. Genç oyuncu daha karşılaşmanın 8'inci dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 17 yaşındaki Ugalde'nin kendisini siyahbeyazlılara beğendirmek için aşırı konsantre olduğundan kırmızı kart gördüğünü iddia ettiler.