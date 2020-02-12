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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Ugalde’ye gittiler 8 dakika gördüler

Ugalde’ye gittiler 8 dakika gördüler

 scout ekibi, 'nın Saprissa takımında oynayan 'yi izlemek için gittiği 'de hayal kırıklığı yaşadı.

scout ekibi, 'nın Saprissa takımında oynayan 'yi izlemek için gittiği 'de hayal kırıklığı yaşadı. Genç oyuncu daha karşılaşmanın 8'inci dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 17 yaşındaki Ugalde'nin kendisini siyahbeyazlılara beğendirmek için aşırı konsantre olduğundan gördüğünü iddia ettiler.

  1. 12.2.2020
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