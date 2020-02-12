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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Azerbaycan’dan haber bekleniyor

Azerbaycan’dan haber bekleniyor

 macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan , 'nun gündeminden düşmüyor.

macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan , 'nun gündeminden düşmüyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu ile görüşen 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, bu teklifi kabul etmesi ve milli takımın başına geçmesi durumunda Beşiktaş, aylık 1 milyon TL'lik masraftan kurtulacak.

  1. 12.2.2020
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