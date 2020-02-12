Azerbaycan’dan haber bekleniyor

Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan teknik direktör Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu ile görüşen 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, bu teklifi kabul etmesi ve milli takımın başına geçmesi durumunda Beşiktaş, aylık 1 milyon TL'lik masraftan kurtulacak.