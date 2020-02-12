Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz ve Umut Nayir emri! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz ve Umut Nayir emri!

'dan ve emri!

Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz ve Umut Nayir emri!

Beşiktaş teknik direktörü , oyuncularını Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Başakşehir maçına hazırlıyor. Siyah beyazlı teknik direktör Salı günü yapılan idmanda takımına taktik çalıştırırken, bazı isimlere ve için ikazda bulundu.

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör , salı günü sabah 1,5 saat süren antrenmanda adeta nefesleri kesti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma sonunda siyah beyazlı oyunculara şut çalışması yaptıran Yalçın, futbolcularından bol bol ceza sahası dışından şut istedi.

Hürriyet'in haberine göre Sergen Yalçın, özellikle kanat oyuncuları ile birebir ilgilenirken forvette bulunan ve 'a sık sık orta yapmaları konusunda uyardı.

Yalçın, "Kanatlarda görev yapanlar çalım değil, orta yapın" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde basına Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulunan yeni transfer Boateng, "Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce buraya gelebilirmişim' dedim. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı. Çok farklı liglerde ve ülkelerde oynadım, bu noktada bir iz bıraktığımı düşünüyorum, hiçbir pişmanlığım yok." dedi.

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 10:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz ve Umut Nayir emri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN