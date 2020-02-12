Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz ve Umut Nayir emri!
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularını Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Başakşehir maçına hazırlıyor. Siyah beyazlı teknik direktör Salı günü yapılan idmanda takımına taktik çalıştırırken, bazı isimlere Burak Yılmaz ve Umut Nayir için ikazda bulundu.
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, salı günü sabah 1,5 saat süren antrenmanda adeta nefesleri kesti.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma sonunda siyah beyazlı oyunculara şut çalışması yaptıran Yalçın, futbolcularından bol bol ceza sahası dışından şut istedi.
Hürriyet'in haberine göre Sergen Yalçın, özellikle kanat oyuncuları ile birebir ilgilenirken forvette bulunan Umut Nayir ve Burak Yılmaz'a sık sık orta yapmaları konusunda uyardı.
Yalçın, "Kanatlarda görev yapanlar çalım değil, orta yapın" diye konuştu.
"BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde basına Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulunan yeni transfer Boateng, "Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce buraya gelebilirmişim' dedim. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı. Çok farklı liglerde ve ülkelerde oynadım, bu noktada bir iz bıraktığımı düşünüyorum, hiçbir pişmanlığım yok." dedi.
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 10:27
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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