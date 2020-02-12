Ve Mircea Lucescu imzayı atıyor! Sözleşme süresi...
Son olarak Türkiye Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapıyor. Beşiktaş'ta futbolun 1 numaralı ismi olarak başa getirilmek istenen Rumen futbol adamının sözleşme süresi de belli oldu. Öte yandan, 74 yaşındaki çalıştırıcının 100'e yakın oyuncu havuzu olduğu ve Beşiktaş'ı, yaşadığı ekonomik buhrandan çıkartmak için genç ve gelecek vadeden isimlere yönelteceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu'nun gelişi yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle birkaç gün gecikti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp göreve başlayacağı öğrenildi. Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak
İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.
Lucescu ile uzun süreli sözleşmeden ziyade kendisinin isteğine yönelik çalışma olacağı kaydedildi.
İki ay önce ameliyat olan ve Haziran'a kadar çalışması doktor tarafından uygun görülmeyen tecrübeli ismin, sağlık durumunu da ölçeceği ve buna göre daha uzun vadeye karar vereceği belirtildi.
100'E YAKIN OYUNCU HAVUZU VAR
Öte yandan Rumen futbol adamının 100'e yakın yabancı oyuncu ve çok sayıda yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacağı kaydedildi.
Listede Avrupa'daki gurbetçiler ve G.Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtildi.
Mali sıkıntı içinden bulunan Siyah-Beyazlılar transfer döneminde bu hazır listeden faydalanmak istiyor. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ da Lucescu ile ilgili "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de adaylık sürecinde transfer politikasını genç oyuncular üzerinden yapacağını net bir şekilde dile getirmişti.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Ve Mircea Lucescu imzayı atıyor! Sözleşme süresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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