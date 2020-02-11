Beşiktaş'ta Gökhan Gönül geri döndü
Süper Lig'de yaşanan kötü gidişin ardından takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, işleri yoluna koydu. Siyah-beyazlılar Yalçın yönetiminde çıktığı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanırken, gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Kartal, zirve yarışını sürdürebilmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın takıma taktik çalıştırdı.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi.
Dün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen Gökhan Gönül, Salı günü takımla çalıştı.
Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı.
Beşiktaş hazırlıklarına Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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