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11 Şubat 2020, Salı
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'ta geri döndü

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül geri döndü

'de yaşanan kötü gidişin ardından takımın başına 'ı getiren , işleri yoluna koydu. Siyah-beyazlılar Yalçın yönetiminde çıktığı ve FK maçlarını kazanırken, gözünü maçına çevirdi. , zirve yarışını sürdürebilmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, Sergen Yalçın takıma taktik çalıştırdı.

'in 22. haftasında deplasmanına gidecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Ümraniye 'nde, yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi.

Dün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen , Salı günü takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, 'la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı.


Beşiktaş hazırlıklarına Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 11.02.2020
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