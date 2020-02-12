Pedro Rebocho için Guingamp'a jest!
Beşiktaş yönetimi, Pedro Rebocho için kulübü Guingamp'a rest çekti.
Beşiktaş yönetimi, Pedro Rebocho için kulübü Guingamp'a rest çekti. Siyahbeyazlı ekip Fransa 2'nci lig takımından kiraladığı Portekizli sol bekin 20 maç olan sözleşme uzatma şartının 'kaldırılmaması' durumunda, sezon sonuna kadar forma giyemeyeceğini açıkladı. Opsiyonun hayata geçmesi için 3 maç kaldığı hatırlatıldı. Guingamp'a, "Ya opsiyonu kaldırın, ya da Rebocho'nun oynamasını unutun" mesajı gönderildi. Şimdi Portekiz ekibinin vereceği yanıta göre 25 yaşındaki oyuncunun maç kadrolarında yer alıp almayacağına karar verilecek.
- 12.2.2020
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