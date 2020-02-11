Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Eğer gerçekleşirse... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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'a müjdesi! Eğer gerçekleşirse...

Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Eğer gerçekleşirse...

'ta kötü gidişatın ardından görevine son verilen 'nın ismi son günlerde Azerbaycan Milli Takımı için sıkça anılıyor. Bu habere en çok sevinenlerden biri de Beşiktaş. İşte detaylar...

macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan , 'nun gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde 'ye gelerek Abdullah Avcı ile bizzat görüşen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adamı ikna turlarını sürdürüyor.

56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun ısrarcı tutumuna önümüzdeki günlerde yanıt vermesi bekleniyor.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ SEVİNECEK

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçmesi en çok Beşiktaş'ı sevindirecek.

Siyah beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla uzlaşmaya vardığı fesih şartlarına göre; Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Abdullah Avcı'ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlü.

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda siyah beyazlı kulüp aylık 1 milyon TL'lik ödemeden kurtulacak.

  1. 11.02.2020
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