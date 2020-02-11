Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Eğer gerçekleşirse...
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından görevine son verilen Abdullah Avcı'nın ismi son günlerde Azerbaycan Milli Takımı için sıkça anılıyor. Bu habere en çok sevinenlerden biri de Beşiktaş. İşte detaylar...
Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Abdullah Avcı ile bizzat görüşen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adamı ikna turlarını sürdürüyor.
56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun ısrarcı tutumuna önümüzdeki günlerde yanıt vermesi bekleniyor.
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. pic.twitter.com/Lc9KSuIqQv— Fotomaç (@fotomac) January 29, 2020
EN ÇOK BEŞİKTAŞ SEVİNECEK
Abdullah Avcı'nın Azerbaycan Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçmesi en çok Beşiktaş'ı sevindirecek.
Siyah beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla uzlaşmaya vardığı fesih şartlarına göre; Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Abdullah Avcı'ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlü.
Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda siyah beyazlı kulüp aylık 1 milyon TL'lik ödemeden kurtulacak.
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Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Eğer gerçekleşirse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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