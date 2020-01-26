Avcı’dan manalı vedalaşma
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine son verilen Abdullah Avcı, kişisel web sitesinden veda yazısı paylaştı.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine son verilen Abdullah Avcı, kişisel web sitesinden veda yazısı paylaştı. Avcı kısaca şu ifadeleri kullandı: "Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim." Avcı'nın bu mesajda yönetim ve futbolculardan hiç bahsetmemesi dikkat çekti.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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