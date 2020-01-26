Avcı’dan manalı vedalaşma

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine son verilen Abdullah Avcı, kişisel web sitesinden veda yazısı paylaştı. Avcı kısaca şu ifadeleri kullandı: "Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim." Avcı'nın bu mesajda yönetim ve futbolculardan hiç bahsetmemesi dikkat çekti.