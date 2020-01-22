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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Potada rakip Fransız Carolo

Potada rakip Fransız Carolo

İnşaat, FIBA Kadınlar son 16 turu ilk maçında bugün 'nın takımı ile karşı karşıya gelecek.

İnşaat, FIBA Kadınlar son 16 turu ilk maçında bugün 'nın takımı ile karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, play-offta Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşip rakibini elemişti.
  1. 22.1.2020
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