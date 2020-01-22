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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yeni iş birliği

Yeni iş birliği

ile dijital gözlemciliği platformu arasında yapılan iş birliği ile oyuncu ve takım analizleri gerçekleştirilerek, genç yeteneklerin kulübe kazandırılması sağlanacak.

ile dijital gözlemciliği platformu arasında yapılan iş birliği ile oyuncu ve takım analizleri gerçekleştirilerek, genç yeteneklerin kulübe kazandırılması sağlanacak. Scoutium, bu anlaşma ile sezonun ikinci yarısında, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesindeki U19, U17, U15 ve tüm yaş grupları için oyuncu ve takım analizleri yapacak.
  1. 22.1.2020
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