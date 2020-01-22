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22 Ocak 2020, Çarşamba
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geri gönderilecek

Rebocho geri gönderilecek

'ın sezon başında 'tan 2.6 milyon euro kesin satın alma bedeliyle kiraladığı 'yu geri göndermek için Fransız ekibiyle görüşmele başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın sezon başında 'tan 2.6 milyon euro kesin satın alma bedeliyle kiraladığı 'yu geri göndermek için Fransız ekibiyle görüşmele başladığı iddia edildi. Kıran kıran geçen görüşmeler sonunda Rebocho'nun sezon sonuna kadar olan maaşının tarafından ödenmesi durumunda Guingamp'ın dönüşe evet dediği bildirildi.
  1. 22.1.2020
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