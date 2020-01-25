"Galatasaray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesi Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum. İkisi de daha kötüye gidecekler, iyiye gitmeyecekler." ifadelerini kullandı.
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