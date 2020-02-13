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13 Şubat 2020, Perşembe
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çalıştılar

Kondisyon ve taktik çalıştılar

Siyah-beyazlılar dün sabah ağırlıklı bir idman gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar dün sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleşti. 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
  1. 13.2.2020
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