Kondisyon ve taktik çalıştılar

Siyah-beyazlılar dün sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar dün sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleşti. 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.