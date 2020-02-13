Bitigen ile ilk kez
Beşiktaş'ın yarın Başakşehir ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Beşiktaş'ın yarın Başakşehir ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, bu sezon ilk kez Kara Kartal'ın maçında düdük çalacak.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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