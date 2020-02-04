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04 Şubat 2020, Salı
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'dan 'e uyarı!

Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e uyarı!

'ta son eren döneminin ardından takımın başında taraftarın da çok istediği Beşiktaş efsanelerinden getirilmişti. Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı ilk resmi mücadelede Göztepe ile karşılaşan Sergen Yalçın, mücadeleden 2-1 galibyetle ayrılmayı başarmıştı. Takımdaki bazı isimlerle özel olarak ilgilenen teknik adamın ile de özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar..

'a yaklaşık 14 yıl sonra olarak geri dönen ve ilk sınavında deplasmanından galibiyetle ayrılan 'ın, kritik müsabaka öncesinde 'le başbaşa bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"ÇOK KART GÖRÜYORSUN"
Milliyet'in haberine göre Yalçın'ın, BJK 'nde gerçekleşen toplantıda Caner'e ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada tam 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören oyuncusundan önümüzdeki dönemde çok daha dikkatli olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın, "Sen bu ligin en kaliteli oyuncularından birisin ama çok fazla kart görüyorsun. Agresif yapın zaman zaman takıma zarar veriyor. Sahada kesinlikle hakemle ve rakiple uğraşma, sadece işine odaklan, en verimli şekilde futbolunu oyna. Senden tek isteğim bu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

RİZE'DE KART GÖRMEDİ
Stres seviyesi yüksek olan Çaykur Rizespor deplasmanında önceki maçlara göre son derece kontrollü bir oynayan Caner Erkin müsabakayı kart görmeden tamamlarken, oyun disiplini ve kademe anlayışıyla da geçer not almıştı.

CANER ERKİN'E TEŞEKKÜR
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın galibiyetle kapattıkları karşılaşmanın ardından uyarılarını dikkate alan Caner'e özel olarak teşekkür ettiği de vurgulandı.

HİÇBİR OYUNCU KART GÖRMEDİ
Bu arada Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun kart görmemesi de gözlerden kaçmadı. Ceza sınırında bulunan kaptan , , ve Umut Nayir'in yanı sıra diğer oyuncuların da müsabaka boyunca sertlik ve gerilimden uzak durmaları büyük takdir topladı.

  1. 04.02.2020
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