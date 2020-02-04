Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e uyarı!

Beşiktaş'a yaklaşık 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönen ve ilk sınavında Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın'ın, kritik müsabaka öncesinde Caner Erkin'le başbaşa bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"ÇOK KART GÖRÜYORSUN"

Milliyet'in haberine göre Yalçın'ın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Caner'e ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada tam 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören oyuncusundan önümüzdeki dönemde çok daha dikkatli olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın, "Sen bu ligin en kaliteli oyuncularından birisin ama çok fazla kart görüyorsun. Agresif yapın zaman zaman takıma zarar veriyor. Sahada kesinlikle hakemle ve rakiple uğraşma, sadece işine odaklan, en verimli şekilde futbolunu oyna. Senden tek isteğim bu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

????Teknik direktör Sergen Yalçın, Nkodou ile Boldrin'in pozisyonunda hakemin Beşiktaş lehine faul vermesine rağmen, 4.hakeme kart itirazında bulundu.



Yalçın daha sonra Burak'ın düşürülmesi üzerine bir kez daha kart beklentisine girdi. Yalçın'ın bu itirazı da sonuçsuz kaldı. pic.twitter.com/YzTyZ6jshf — Fotomaç (@fotomac) February 1, 2020

RİZE'DE KART GÖRMEDİ

Stres seviyesi yüksek olan Çaykur Rizespor deplasmanında önceki maçlara göre son derece kontrollü bir futbol oynayan Caner Erkin müsabakayı kart görmeden tamamlarken, oyun disiplini ve kademe anlayışıyla da geçer not almıştı.

CANER ERKİN'E TEŞEKKÜR

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın galibiyetle kapattıkları karşılaşmanın ardından uyarılarını dikkate alan Caner'e özel olarak teşekkür ettiği de vurgulandı.

HİÇBİR OYUNCU KART GÖRMEDİ

Bu arada Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun kart görmemesi de gözlerden kaçmadı. Ceza sınırında bulunan kaptan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Umut Nayir'in yanı sıra diğer oyuncuların da müsabaka boyunca sertlik ve gerilimden uzak durmaları büyük takdir topladı.