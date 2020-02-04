Beşiktaş'ta son dakika! Gökhan Gönül ve Jeremain Lens... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Beşiktaş'ta son dakika! Gökhan Gönül ve Jeremain Lens...

'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü FK'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak , bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. kampında sakatlanıp Sivasspor, Göztepe ve Rizespor maçlarını kaçıran Hollandalı futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı. Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan ise saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti.

BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon çalışmalarıyla başladı. Sahadaki çeşitli istasyonlarda çalışan siyah-beyazlı ekip daha sonra dört gruba ayrılarak kondisyon yüklemesi yaptı. Sprint çalışmaları sırasında kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen siyah-beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın ilgilendi.

Pas ve top kapma oyununun ardından Beşiktaşlı futbolcular son bölümde dar alanda üç gruba ayrılarak çift kale maç yaptı. Turnuvayı , Loris Karius, , Pedro Rebocho, Umut Nayir, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Douglas'ın olduğu turuncu takım kazandı. Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti.

kampında sakatlanan Jeremain Lens, uzun bir aranın ardından takımla çalışırken, tedavisi devam eden Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı. , lig maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 04.02.2020
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