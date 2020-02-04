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04 Şubat 2020, Salı
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'ın itirazında dikkat çeken detay!

Beşiktaş'ın itirazında dikkat çeken detay!

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi. İşte detaylar...

  1. 04.02.2020
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