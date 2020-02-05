Boateng paylaşımı
Kartal'ın yeni yıldızı Boteng takımda çok iyi karşılandı. Daha çıktığı ilk idmanda Kartal pozu vererek 40 yıllık Beşiktaşlı gibi davranan Ganalı için dün de Domagoj Vida bir paylaşım yaptı.
Kartal'ın yeni yıldızı Boteng takımda çok iyi karşılandı. Daha çıktığı ilk idmanda Kartal pozu vererek 40 yıllık Beşiktaşlı gibi davranan Ganalı için dün de Domagoj Vida bir paylaşım yaptı. Vida, Boateng ve Atiba ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı instagram'da yayınlayıp "Hoş geldin kardeşim" yazdı. Ayrıca kartal emojileri koydu.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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