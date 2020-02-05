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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Boateng paylaşımı

'ın yeni yıldızı Boteng takımda çok iyi karşılandı. Daha çıktığı ilk idmanda Kartal pozu vererek 40 yıllık Beşiktaşlı gibi davranan için dün de bir paylaşım yaptı.

'ın yeni yıldızı Boteng takımda çok iyi karşılandı. Daha çıktığı ilk idmanda Kartal pozu vererek 40 yıllık Beşiktaşlı gibi davranan için dün de bir paylaşım yaptı. Vida, ve Atiba ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı instagram'da yayınlayıp "Hoş geldin kardeşim" yazdı. Ayrıca kartal emojileri koydu.

  1. 5.2.2020
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