Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir

Uzundurukan, "Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir. Baiano katil gibi Sörloth'un tendonuna tekme atıyor, kırmızı kart çıkarmıyor, sarı ile geçiştiriliyor. Trabzonspor'un şampiyon olmaması için herkes seferberlik ilan etmiş. Bu hakemin düdüğünü astırması lazım Trabzonspor'un." ifadelerini kullandı.