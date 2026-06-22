Öte yandan Como'nun Galatasaray'ın istediği 35 milyon euroluk bonservis bedelini 28 milyon euro'ya çekmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın ise Davinson için 35 milyon euro'da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.