Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...
Galatasaray, Como'nun savunma hattına yapacağı takviyede öncelikli hedeflerinden biri olan Davinson Sanchez için İtalyan ekibinden 35 milyon euro istiyor. Serie A ekibinin ise yakın zamanda sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı ve miktarı o rakama çekmek üzere pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 11:37
Takvim'de yer alan habere göre Serie A ekibi, yakın zamanda sarı-kırmızılıların yeniden kapısını çalacak.
Öte yandan Como'nun Galatasaray'ın istediği 35 milyon euroluk bonservis bedelini 28 milyon euro'ya çekmek istediği öne sürüldü.
Galatasaray'ın ise Davinson için 35 milyon euro'da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.
Yetenekli stoper, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 45 maçta 3.684 dakika görev aldı.
Davinson Sanchez ayrıca biri Devler Ligi'nde Juventus'a karşı alınan 5-2'lik galibiyette olmak üzere 2 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.
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