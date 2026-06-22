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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Galatasaray, Como'nun savunma hattına yapacağı takviyede öncelikli hedeflerinden biri olan Davinson Sanchez için İtalyan ekibinden 35 milyon euro istiyor. Serie A ekibinin ise yakın zamanda sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı ve miktarı o rakama çekmek üzere pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 11:37
Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

İtalyan temscilsi Como, Kolombiyalı stoperin transferinde ısrarcı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como, savunma hattını 30 yaşındaki savunmacıya emanet etmek istiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Takvim'de yer alan habere göre Serie A ekibi, yakın zamanda sarı-kırmızılıların yeniden kapısını çalacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Öte yandan Como'nun Galatasaray'ın istediği 35 milyon euroluk bonservis bedelini 28 milyon euro'ya çekmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Galatasaray'ın ise Davinson için 35 milyon euro'da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Yetenekli stoper, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 45 maçta 3.684 dakika görev aldı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Davinson Sanchez ayrıca biri Devler Ligi'nde Juventus'a karşı alınan 5-2'lik galibiyette olmak üzere 2 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! 35 milyon euro...

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

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