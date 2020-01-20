Terminatör Nwakaeme!

Bordo-mavililer, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kasımpaşa'yı farklı mağlup ederek zirve yarışını bırakmadı. Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında kupada Denizlispor'u deviren Fırtına, dün ligde Kasımpaşa karşısında da şov yaptı. Sosa'nın 25'te attığı olağanüstü frikik golü ile şahlanan Trabzon, Sörloth (3) ve Nwakaeme (2) ile farka koştu.

16 GOL, 14 ASİST

Nwakaeme attığı 2 gol, çalımları ve asisti ile mest etti. Son iki sezonda Trabzonspor formasıyla 16 gol atan ve 14 de asist yaparak en fazla gole katkı yapan isim olan Nijeryalı, dün Messi'yi kıskandıracak bir performans sergiledi. Sörloth'a yaptığı asist öncesi bir sağından bir solundan geçtiği Sarlija'yı futbola soğutan 30 yaşındaki kanat, enfes bir golle de galibiyet mührünü bastı.

STURRIDGE YİNE YOKTU

Antalya'da, Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sturridge, Denizli'den sonra Kasımpaşa sınavında da yoktu.



3 SAKAT DÜN GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf ile 17'nci haftada Kayserispor sınavında sakatlanan Uğurcan ile Novak, dün geri döndüler.

GOL YAĞMURU

Bordo-mavili takım, Göztepe maçında fileleri sarsamamış ve 21 karşılaşmalık gol atma serisi sona ermişti. Şu anda 41 golle ligin en skorer ekibi olan Fırtına, yeni bir seri de yakalamış durumda. Son 8 maçı boş geçmeyen Karadeniz devi dün Uğurcan Çakır ve defans hattının başarısı ile gol yemeyerek bu anlamda da iyi sinyaller verdi.



KALİTELİ TAKIMIZ

Futbol resitali sunan Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: "Harika bir oyun, harika bir galibiyet aldık. Kaleden başladığımız zaman, defans, orta saha, hücum hattıyla müthiş kalitemiz var. Böyle tecrübeli insanlarla oynamak artı oluşturuyor. Sosa gibi tecrübeli, Sörloth gibi her atağı sonlandıran santrforumuz var. Biz de her atağı sonlandırmaya çalışıyoruz."



10. KEZ GALİP GELDİ

Fırtına ile Kasımpaşa ligde 22. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta 10 kez Trabzonspor, 5 defa Kasımpaşa kazandı; 7 maç barebere bitti. Karadeniz devi 40 gol atarken, İstanbul temsilcisi ise 28 golle karşılık verdi.



İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizli kupa maçının ilk 11'inden iki değişiklikle Kasımpaşa karşısında çıktı. Kalede Erce'nin yerine sakatlığı geçen Uğurcan, Abdulkadir'in yerine Ekuban ilk 11'de görev aldı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet ile Sturridge kadroda yoktu.