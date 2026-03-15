Amed SK sahasında 3 puanı aldı: İşte maçın özeti

Trendyol 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi. Amedspor bu sonuçla puanını 64'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Syrota, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 16 Celal Hanalp), Cem Üstündağ (Dk. 70 Traore), Sinan Kurt, Afena-Gyan, Hasani (Dk. 70 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 62 Moreno), Diagne
MANİSA FK: Vedat Karakuş, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 43 Ada İbik), Umut Erdem, Ayberk Karapo, Benrahou, Lindseth, Yusuf Talum (Dk. 77 Yunus Emre Dursun), Adekanye, Diony, Muhammed Kiprit (Dk. 66 Vargas)
GOLLER: Dk. 79 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 Ada İbik (K.K.) (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Dimitrov, Dk. 66 Mehmet Yeşil, Dk. 85 Murat Uçar, Dk. 90+2 Sinan Kurt, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Lindseth, Dk. 90 Adekanye (Manisa FK)
KIRMIZI KART: Dk. 75 Vargas (Manisa FK)