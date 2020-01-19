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Trabzonspor'da Alexander Sörloth çılgınlığı! 'Sizde o yok...'
Süper Lig'in 18. haftasında oynanılan Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasında adeta gol şov vardı... Bordo mavililerin yıldız isimleri Sosa ve Alexander Sörloth, attıkları gollerle güne damga vurdu! Trabzonsporlu taraftarlar, sosyal medyada yazdıklarıyla hem galibiyeti kutladı, hem de yıldızlara övgüler yağdırdı. İşte o paylaşımlar...
19 Ocak 2020 Pazar 17:29 Güncelleme: 19.01.2020 17:43
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde Denizlispor'u ağırladı. Geldiği günden bu yana attığı gollerle izleyenleri kendine hayran bırakan Sörloth, Denizli maçında da boş geçmedi. Bunun ardından bordo mavili taraftarlar yıldızlarını sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu! İşte o paylaşımlardan bazıları...
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