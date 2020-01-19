Trabzonspor'da Alexander Sörloth çılgınlığı! 'Sizde o yok...'

Süper Lig'in 18. haftasında oynanılan Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasında adeta gol şov vardı... Bordo mavililerin yıldız isimleri Sosa ve Alexander Sörloth, attıkları gollerle güne damga vurdu! Trabzonsporlu taraftarlar, sosyal medyada yazdıklarıyla hem galibiyeti kutladı, hem de yıldızlara övgüler yağdırdı. İşte o paylaşımlar...

19 Ocak 2020 Pazar 17:29 Güncelleme: 19.01.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





