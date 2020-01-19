Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk ısrarı!
son günlerde transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor, İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk için temaslarını sıklaştırdı. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray'da istiyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu F.Bahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için devrede.
Trabzonspor Avdijaj'in ardından dün de Sporting Lisbon'dan kiraladığı 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes ile yollarını ayırdı. Savunma için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da transfer listesinin ilk sıralarında Göztepeli Alpaslan Öztürk yer alıyordu.
Bir süredir 26 yaşındaki futbolcu için girişimler devam ederken temasların hız kazandığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, Alpaslan'ı almak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Alpaslan'ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de bu ismi istediği öğrenildi.
BAŞKAN AĞAOĞLU
Devrede Fenerbahçe ve G.Saray'ın da uzun süredir gündeminde olan Alpaslan'ın transferi yle Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi. 1.5 yıl daha Göztepe ile sözleşmesi olan Alpaslan için Ağaoğlu'nun Göztepe'ye takas artı para önereceği iddia ediliyor.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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