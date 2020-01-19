Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk ısrarı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk ısrarı!

'da ısrarı!

Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk ısrarı!

son günlerde transferde hareketli günler yaşayan , ekibi 'de forma giyen için temaslarını sıklaştırdı. Genç oyuncuyu ve 'da istiyor.

Başkanı F.Bahçe ve 'ın da etmek için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için devrede.

Trabzonspor Avdijaj'in ardından dün de 'dan kiraladığı 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes ile yollarını ayırdı. Savunma için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da transfer listesinin ilk sıralarında Göztepeli yer alıyordu.

Bir süredir 26 yaşındaki futbolcu için girişimler devam ederken temasların hız kazandığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, Alpaslan'ı almak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Alpaslan'ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de bu ismi istediği öğrenildi.

BAŞKAN AĞAOĞLU

Devrede ve G.Saray'ın da uzun süredir gündeminde olan Alpaslan'ın transferi yle Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi. 1.5 yıl daha ile sözleşmesi olan Alpaslan için Ağaoğlu'nun Göztepe'ye takas artı para önereceği iddia ediliyor.

  1. 19.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk ısrarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN