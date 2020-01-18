Trabzonspor Ivanildo ile yollarını resmen ayırdı
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Trabzonspor, Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Ivanildo Fernandes ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Bordo mavililer, yaptığı KAP açıklamasında, "Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." dedi.
Trabzonspor, Sporting CP U23'ten kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 12:33
- Trabzonspor Ivanildo ile yollarını resmen ayırdı
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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