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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ivanildo ile yollarını resmen ayırdı

Trabzonspor Ivanildo ile yollarını resmen ayırdı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan , Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Bordo mavililer, yaptığı açıklamasında, "Şirketimiz ile arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." dedi.

, Sporting CP U23'ten kadrosuna kattığı 'in sözleşmesinin feshedildiğini 'a bildirdi.

Bordo-mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 12:33
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