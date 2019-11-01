İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 19. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (19. hafta)

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Kayserispor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Alanyaspor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 25.01.2020 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 19. hafta

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Kayserispor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 19. hafta

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5'e çıkardı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 19. hafta

Günün kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 19. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 19. hafta

1- Sivasspor 40 PUAN

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