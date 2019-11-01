İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (19. hafta)

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Kayserispor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Alanyaspor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...