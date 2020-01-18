Fernandes Rize’ye
Sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 1 yıllığına kiralanan Fernandes, beklentileri karşılayamamıştı.
Sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 1 yıllığına kiralanan Fernandes, beklentileri karşılayamamıştı. Stopere takviye düşünen bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki savunmacıyı Çaykur Rizespor'a kiralıyor. İki kulüp anlaştı, mavi-yeşillilerin oyuncunun menajeri ile de el sıkışmak üzere olduğu belirtildi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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