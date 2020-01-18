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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Fernandes Rize’ye

Fernandes Rize’ye

Sezon başında Portekiz'in takımından 1 yıllığına kiralanan Fernandes, beklentileri karşılayamamıştı.

Sezon başında Portekiz'in takımından 1 yıllığına kiralanan Fernandes, beklentileri karşılayamamıştı. Stopere takviye düşünen bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki savunmacıyı 'a kiralıyor. İki kulüp anlaştı, mavi-yeşillilerin oyuncunun menajeri ile de el sıkışmak üzere olduğu belirtildi.

  1. 18.1.2020
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