Fernandes Rize’ye

Sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 1 yıllığına kiralanan Fernandes, beklentileri karşılayamamıştı. Stopere takviye düşünen bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki savunmacıyı Çaykur Rizespor'a kiralıyor. İki kulüp anlaştı, mavi-yeşillilerin oyuncunun menajeri ile de el sıkışmak üzere olduğu belirtildi.