Trabzonspor'da Ivanildo ve Avdijaj ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, sezon başında 1+3 yıllık sözleşme imzaladığı Donis Avdijaj ve kiralık olarak kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in sözleşmelerini feshederek yollarını ayırdı.
Trabzonspor'da iç transfer harekatı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ogenyu Onazi'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bordo-mavililerde iki ayrılık daha yaşandı.
Fırtına'da yaz transfer döneminde 3 ekstra opsiyonlu olmak üzere 1 yıllığına kadroya dahil edilen Donis Avdijaj ve Sporting Lizbon'dan kiralık olarak transfer edilen Ivanildo Fernandes ile yollar ayrıldı.
FERNANDES RİZE'YE
Trabzonspor'un karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Ivanildo Fernandes'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı iddia edilirken, Avdijaj'ın ismi Kayserispor ve İskoç ekibi Hearts ile anılıyor.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 18:51
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Trabzonspor'da Ivanildo ve Avdijaj ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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