Trabzonspor'da Ivanildo ve Avdijaj ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da iç transfer harekatı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ogenyu Onazi'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bordo-mavililerde iki ayrılık daha yaşandı.

Fırtına'da yaz transfer döneminde 3 ekstra opsiyonlu olmak üzere 1 yıllığına kadroya dahil edilen Donis Avdijaj ve Sporting Lizbon'dan kiralık olarak transfer edilen Ivanildo Fernandes ile yollar ayrıldı.

FERNANDES RİZE'YE

Trabzonspor'un karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Ivanildo Fernandes'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı iddia edilirken, Avdijaj'ın ismi Kayserispor ve İskoç ekibi Hearts ile anılıyor.