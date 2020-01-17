Trabzonspor'da Ivanildo ve Avdijaj ile yollar ayrıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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'da Ivanildo ve Avdijaj ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Ivanildo ve Avdijaj ile yollar ayrıldı

, sezon başında 1+3 yıllık sözleşme imzaladığı ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in sözleşmelerini feshederek yollarını ayırdı.

'da iç harekatı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ogenyu Onazi'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bordo-mavililerde iki ayrılık daha yaşandı.

Fırtına'da yaz transfer döneminde 3 ekstra opsiyonlu olmak üzere 1 yıllığına kadroya dahil edilen ve Sporting Lizbon'dan kiralık olarak transfer edilen ile yollar ayrıldı.

FERNANDES RİZE'YE

Trabzonspor'un karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Ivanildo Fernandes'in ile anlaştığı iddia edilirken, Avdijaj'ın ismi ve İskoç ekibi Hearts ile anılıyor.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 18:51
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