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17 Ocak 2020, Cuma
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'dan Soumaoro hamlesi

Trabzonspor'dan Soumaoro hamlesi

, stoper takviyesi için harıl harıl çalışıyor. Onazi ile yolları ayırdıktan sonra Badou Ndiaye'nin lisans işlemlerini tamamlayan bordo-mavililer, Avdijaj ve Fernandes'in sözleşmelerini de feshedip yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

Böylelikle stoper takviyesini de gerçekleştirmeyi planlayan devinin gündemine giren son isim ise 'nın Lille takımında forma giyen Adama Soumaoro oldu. Aynı zamanda Lille'in kaptanı da olan 27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte biraz zorlanan bordo-mavililerin harcama limitlerine takılmamak için bütçede yer açmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan bordo-mavililerin, Fransız ekibiyle iyi ilişkileri ve bu transferden doğan taksit alacakları da bulunuyor.


KEFİLİ YUSUF
Soumaoro, bu sezon Lille'de 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi 1 de Fransa Kupası olmak üzere toplam 8 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol kaydetti. Agresif yapısıyla tanınan Fransız stopere Yusuf Yazıcı'nın kefil olduğu belirtiliyor.

  1. 17.1.2020
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