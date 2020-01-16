Trabzonspor'da 2 yolcu daha
Fırtına, yabancı kontenjanında yer açabilmek ve harcama limitlerini düşürebilmek için kadrosundan bazı oyuncuları gönderme kararı almıştı. Bu doğrultuda Onazi ile yollarını ayıran bordo- mavililer, Fernandes ve Donis Avdijaj'ın sözleşmesini de feshetmeyi planlıyor.
Sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Fernandes'in eski kulübüne geri dönmesi beklenirken, Avdijaj'ın ilk etapta kiralanması planlandı ancak beklenen teklifler gelmedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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