Trabzonspor'da 2 yolcu daha - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da 2 yolcu daha

'da 2 yolcu daha

Trabzonspor'da 2 yolcu daha

Fırtına, yabancı kontenjanında yer açabilmek ve harcama limitlerini düşürebilmek için kadrosundan bazı oyuncuları gönderme kararı almıştı. Bu doğrultuda Onazi ile yollarını ayıran bordo- mavililer, ve Donis Avdijaj'ın sözleşmesini de feshetmeyi planlıyor.

Sezon başında 'dan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen 'in eski kulübüne geri dönmesi beklenirken, Avdijaj'ın ilk etapta kiralanması planlandı ancak beklenen teklifler gelmedi.

  1. 16.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da 2 yolcu daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN