Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!

Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak orta sahayı sağlama alan Fırtına stoper transferi için düğmeye bastı. Bordo-mavili kurmaylar Fenerbahçe'nin stoper gözdesine kancayı taktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Ocak 2020 Perşembe 07:15 Güncelleme: 16.01.2020 07:15
Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!

Trabzonspor'da devre arası kampının ardından teknik heyet bir stoper ve kanat alınma konusunda yönetim kurulu ile fikir alışverişinde bulundu. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren yönetim kurulu ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinde dururken, teknik heyetin kadrodaki yerli sayısını da artırmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!

Daha önce 3 veya 4 kez kampa katılan genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak gönderilmeleri fikri kabul görürken, yerli alternatifi için de alternatif isim arayışları başladı.

Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!

Bordo-mavili takımın Göztepe'nin 26 yaşındaki ön liberosu Alpaslan Öztürk ile de bu doğrultuda ilgilendiği ancak henüz kulübüne resmi teklifte bulunulmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana stoper mevkiisinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu attığı 3 golle de skorer kimliğini konuşturmuştu.

Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!

Fırtına, sağ bek ve stoperde de oynayan başarılı oyuncu için harekete geçebilir. Yönetimin Göztepe ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!

Oyuncunun birkaç mevkiide iyi performans gösteriyor olması kadar, gelecek sezondan itibaren yabancı sınırının düşeceğini göz önünde bulunduran Fırtına'nın bu nedenle Alpaslan'ı istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!
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