Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!
Trabzonspor'da devre arası kampının ardından teknik heyet bir stoper ve kanat alınma konusunda yönetim kurulu ile fikir alışverişinde bulundu. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren yönetim kurulu ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinde dururken, teknik heyetin kadrodaki yerli sayısını da artırmak istediği öğrenildi.
Bordo-mavili takımın Göztepe'nin 26 yaşındaki ön liberosu Alpaslan Öztürk ile de bu doğrultuda ilgilendiği ancak henüz kulübüne resmi teklifte bulunulmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana stoper mevkiisinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu attığı 3 golle de skorer kimliğini konuşturmuştu.
Fırtına, sağ bek ve stoperde de oynayan başarılı oyuncu için harekete geçebilir. Yönetimin Göztepe ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek.