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16 Ocak 2020, Perşembe
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'da hedef kupa

Trabzonspor'da hedef kupa

Fırtına, son 16 turu ilk maçında bugün konuk edeceği karşısında, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Bu sezon hem hem de 'nda zirve hedefleyen , kupa son 16 turu ilk maçında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 23 Ocak'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmek istiyor.

EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da maçı öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkanı bulmayan Novak, Uğurcan da yok; Sturridge de dinlendirilebilir.

MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: ERCE, PEREIRA, HÜSEYIN, CAMPI, KAMİL, SOSA, MIKEL, A. PARMAK, EKUBAN, NWAKAEME, SÖRLOTH

Denizlispor: STACHOWIAK, LOPES, MUSTAFA, OĞUZ, ZEKI, MURAWSKI, MBAMBA, OLCAY, RECEP, SACKO, RODALLEGA

10 YILLIK ÖZLEM
Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Son olarak 'da oynanan final maçında 'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

KÜÇÜK YÖNETECEK
Süper Lig'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Karadeniz ekibi, bölgesi hakemi ile bugüne kadar toplamda 2 maça çıktı ve Malatyaspor'u 2-1, Karabükspor'u 3-0 yendi.

8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve , 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

  1. 16.1.2020
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