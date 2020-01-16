Trabzonspor'da hedef kupa

Bu sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zirve hedefleyen Trabzonspor, kupa son 16 turu ilk maçında bugün sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 23 Ocak'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmek istiyor.

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da Denizli maçı öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkanı bulmayan Novak, Uğurcan da yok; Sturridge de dinlendirilebilir.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: ERCE, PEREIRA, HÜSEYIN, CAMPI, KAMİL, SOSA, MIKEL, A. PARMAK, EKUBAN, NWAKAEME, SÖRLOTH



Denizlispor: STACHOWIAK, LOPES, MUSTAFA, OĞUZ, ZEKI, MURAWSKI, MBAMBA, OLCAY, RECEP, SACKO, RODALLEGA



10 YILLIK ÖZLEM

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

KÜÇÜK YÖNETECEK

Süper Lig'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Karadeniz ekibi, Adana bölgesi hakemi ile bugüne kadar toplamda 2 maça çıktı ve Malatyaspor'u 2-1, Karabükspor'u 3-0 yendi.



8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.