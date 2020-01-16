Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor

: Tek gerçek

Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor

Teknik direktör Çimşir: Taraftarlara mesajım, kimsenin tarafı olmasınlar. Taraf olacakları yer . Bu camianın etrafında birleşsinler. Benimle ilgili ön yargılı olmasınlar.

Ünal Karaman'ın ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna getirilen camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı. Resmi site aracılığı ile konuşan Çimşir, şu ifadeleri kullandı: "Takımın potansiyeli olarak herkesin beklentisi var, hepimizin beklentisi var. Ben de taraftar olsam kafamda acabalar olabilir. Yapabilecek mi becerebilecek mi? Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür, 'yapamaz, edemez' demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Çünkü benim potansiyelimi bilmiyorlar. Ön yargıyı kırmak kolay bir iş değildir bunun için özellikle başarılı olmak gerekiyor. Taraftara mesajım şudur, kimseden taraf olmasınlar. Taraf olacakları yer 'dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur antrenör de olur. Sevebilirsiniz sevmeyebilirsiniz bu kulübün ben teknik teknik direktörüysem, oyuncusu da forma giyiyorsa koşulsuz kayıtsız şartsız destek olmak zorundalar. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir sorun olacaksa zaten tepkilerini gösterirler. O konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam; lütfen bu takımın yanında olsunlar, takıma destek olsunlar. Tarafı Trabzonspor olsun, takım olsun. Yan yana durursak biz bize yeteriz."

ÇİMŞİR İLK KEZ
Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına bugün Denizli ile çıkacak. ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında olacak.

  1. 16.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN