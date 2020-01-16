Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor

Ünal Karaman'ın ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hüseyin Çimşir camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı. Resmi site aracılığı ile konuşan Çimşir, şu ifadeleri kullandı: "Takımın potansiyeli olarak herkesin beklentisi var, hepimizin beklentisi var. Ben de taraftar olsam kafamda acabalar olabilir. Yapabilecek mi becerebilecek mi? Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür, 'yapamaz, edemez' demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Çünkü benim potansiyelimi bilmiyorlar. Ön yargıyı kırmak kolay bir iş değildir bunun için özellikle başarılı olmak gerekiyor. Taraftara mesajım şudur, kimseden taraf olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor'dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur antrenör de olur. Sevebilirsiniz sevmeyebilirsiniz bu kulübün ben teknik teknik direktörüysem, oyuncusu da forma giyiyorsa koşulsuz kayıtsız şartsız destek olmak zorundalar. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir sorun olacaksa zaten tepkilerini gösterirler. O konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam; lütfen bu takımın yanında olsunlar, takıma destek olsunlar. Tarafı Trabzonspor olsun, takım olsun. Yan yana durursak biz bize yeteriz."

ÇİMŞİR İLK KEZ

Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına bugün Denizli ile çıkacak. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında olacak.