Trabzonspor'da ayrılık! Ogenyi Onazi'nin yeni takımı belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da ayrılık! Ogenyi Onazi'nin yeni takımı belli oldu

'da ayrılık! 'nin yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da ayrılık! Ogenyi Onazi'nin yeni takımı belli oldu

2018-19 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle neredeyse 1 yıldır sahalardan uzak kalan ve son haftalarda formayı sırtına geçirmeye başlayan Trabzonsporlu , 'la anlaşmaya vardı.

Devre arası çalışmalarını sürdüren , 'dan 'yi renklerine bağladı.

Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk kez Basel maçında sahaya çıkmıştı.

  1. 14.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da ayrılık! Ogenyi Onazi'nin yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN