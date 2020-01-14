Trabzonspor'da ayrılık! Ogenyi Onazi'nin yeni takımı belli oldu
2018-19 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle neredeyse 1 yıldır sahalardan uzak kalan ve son haftalarda formayı sırtına geçirmeye başlayan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, Denizlispor'la anlaşmaya vardı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi renklerine bağladı.
Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk kez Basel maçında sahaya çıkmıştı.
- 14.01.2020
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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