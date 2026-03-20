Lens-Angers maçı canlı yayın izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 27. haftasında heyecan, Stade Bollaert-Delelis’te başlıyor. Topladığı 56 puanla lider PSG’nin hemen arkasında 2. sırada yer alan Pierre Sage’in Lens’i, sahasında 32 puanlı Angers’i ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Lens, ateşli taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Diğer yanda ise geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan ve 12. sırada yer alan Alexandre Dujeux yönetimindeki Angers, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralarla arasındaki mesafeyi korumak niyetinde. Peki Lens-Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 11:39
Lens-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de sezonun son düzlüğüne girilirken, Lens evinde kritik bir sınava çıkıyor. Ev sahibi ekip, bu sezon savunma disiplini ve hızlı hücumlarıyla ligin en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ruben Aguilar ve Jonathan Gradit'in eksikliği savunma kurgusunda zorluk yaratabilir. Konuk ekip cephesinde ise işler bir hayli zor; son 5 maçında istikrarsız bir görüntü çizen Angers, Lens'in baskısını kırmaya çalışacak. Hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği bu zorlu 90 dakika, zirve mücadelesindeki dengeleri doğrudan etkileyecek. İşte Lens-Angers maçının detayları:

Lens-Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 27. hafta açılış maçı kapsamındaki Lens-Angers maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lens-Angers MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Angers maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Lens-Angers MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Fofana; Edouard

Angers: Koffi; Courcoul, Camara, Lefort; Raolisoa, Mouton, Belkebla, van den Boomen, Djibirin; Sbai, Koyalipou

