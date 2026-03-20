Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin planı belli oldu! Üst düzey transfer hedefi...

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, olası seçim süreci öncesi kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde gündeme gelen "yıldız golcü" eksikliği sonrası gözler, sarı-lacivertlilerin sessizce yürüttüğü forvet planına çevrildi. İşte detaylar... (Son Dakika FB Haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 11:48 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 11:55
Fenerbahçe, Gaziantep FK galibiyetiyle moral bulurken, sezon sonu seçim ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Sadettin Saran henüz resmi kararını açıklamazken, iftarda kullandığı "2027'ye kadar birlikteyiz" sözleriyle adaylık sinyali verdi ve planlarını netleştirmeye başladı.

İLK HEDEF GOLCÜ

Bu doğrultuda yönetimin ilk hedefi, sarı-lacivertli taraftarın uzun süredir eleştiride bulunduğu "santrfor" konusu olacak.

Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun istediği Sidiki Cherif transferini bitirse de, kadroya daha yüksek profilli bir forvet katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Aleksander Sörloth ve Ademola Lookman için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertli yönetim, seçim öncesi yeni golcüyü netleştirip camiaya güçlü bir hamleyle çıkmayı planlıyor.

TALİMATI VERDİ

Ligde kalan haftalar öncesinde "hiçbir şey bitmedi" mesajını veren başkan, sahadaki sonuçların yanı sıra transfer sürecini de hızlandırdı ve kapsamlı bir forvet listesi hazırlanmasını istedi.

DİĞER
