Galatasaray'da Icardi krizi! Liverpool maçında...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun, Liverpool ile Anfield'da oynanan karşılaşmada büyük tepki topladığı öğrenildi. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 10:24
Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 kaybedilen Liverpool maçı sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar turu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Anfield Road'taki tavırlarının büyük tepki topladığı öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası oyuna almak istediği Arjantinli futbolcu isteksiz davranışları nedeniyle eleştirildi.

KAAN AYHAN DEVREYE GİRDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, gönülsüz olan ve sahaya girmek istemeyen tecrübeli forvetin, takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın uyarılarıyla ikna olduğu ve 81. dakikada sahaya adım attığı belirtildi.

KONTRATI MERAK KONUSU

Kolu kırılan Osimhen'in olmadığı senaryoda sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun Icardi'nin bu hareketinden sonra nasıl bir strateji belirleyeceği ise merak konusu oldu.

Yeni kontratın yanında, sürekli olarak forma gitmek isteyen Icardi'nin ise şans bulması halinde Osimhen'in olmadığı dönemi büyük bir fırsat olarak değerlendirmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
