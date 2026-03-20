Galatasaray'da Icardi krizi! Liverpool maçında...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun, Liverpool ile Anfield'da oynanan karşılaşmada büyük tepki topladığı öğrenildi. İşte detaylar…
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 10:24
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası oyuna almak istediği Arjantinli futbolcu isteksiz davranışları nedeniyle eleştirildi.
KAAN AYHAN DEVREYE GİRDİ
Milliyet'te yer alan habere göre, gönülsüz olan ve sahaya girmek istemeyen tecrübeli forvetin, takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın uyarılarıyla ikna olduğu ve 81. dakikada sahaya adım attığı belirtildi.
KONTRATI MERAK KONUSU
Kolu kırılan Osimhen'in olmadığı senaryoda sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun Icardi'nin bu hareketinden sonra nasıl bir strateji belirleyeceği ise merak konusu oldu.
Yeni kontratın yanında, sürekli olarak forma gitmek isteyen Icardi'nin ise şans bulması halinde Osimhen'in olmadığı dönemi büyük bir fırsat olarak değerlendirmesi bekleniyor.
