UEFA sözcüsünden Noa Lang açıklaması! "Önümüzdeki tüm maçlarda..."
Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında reklam panolarına çarpan Noa Lang'ın sakatlık yaşaması sonrası UEFA ve Liverpool'un soruşturma başlattığı öğrenilirken, UEFA'dan bir sözcü de konuya dair dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 12:18 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 12:24
Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hollandalı futbolcu, "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise yaptığı açıklamada konuyla ilgili UEFA'ya şikayette bulunduklarını ve tazminat talep edeceklerini söylemişti.
Son olarak The Athletic'te yer alan habere göre, Noa Lang'ın sakatlanması ile ilgili UEFA ve Liverpool'un soruşturma başlattığı öğrenildi.
Haberde UEFA adına konuşan bir sözcünün açıklamalarına da yer verildi.
UEFA sözcüsü, "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumunda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." Dedi.
Haberde son olarak Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ın maç sonu vatandaşının sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı "Çok büyük bir kaza ama stadyumla bir ilgisi yok, sadece bir kaza. Onunla konuştum, umarım en kısa sürede sahalara döner çünkü eğer önümüzdeki hafta milli takıma geliyorsa ona ihtiyacımız var." İfadelerine yer verildi.
