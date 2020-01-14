Çimşir ile ilk kez
Fırtına, perşembe günü Denizlispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.
Fırtına, perşembe günü Denizlispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise ayrı çalıştı. Çimşir, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk kez idman yaptırmış oldu.
- 14.1.2020
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Çimşir ile ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.