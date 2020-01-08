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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Trabzon şampiyon olur

Trabzon şampiyon olur

Denızlispor'un tecrübeli futbolcusu , 'un yeni hocası 'in başarılı olacağını söyledi.

Denızlispor'un tecrübeli futbolcusu , 'un yeni hocası 'in başarılı olacağını söyledi. Yumlu, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur, ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim. Hüseyin Çimşir hocam da bu yükün altından kalkacaktır. Kendisini çok seviyorum. Çok karakterli birisi ve çok da iyi bir hoca olma adayı. Trabzonspor'un hücum hattı bence 'nin en iyisi durumunda" dedi.
  1. 8.1.2020
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