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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Gönlümüz Fırtına ile

Gönlümüz Fırtına ile

devinin eski futbolcusu , Denizlispor'un şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

devinin eski futbolcusu , Denizlispor'un şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yavru, "Biz Trabzonlu olduğumuz için bizim gönlümüzde tabii ki var. İnşallah Trabzonspor bu yıl şampiyonluk yarışında ipi göğüsler" dedi.
  1. 8.1.2020
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